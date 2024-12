Von der Hochzeit zur Schwangerschaft: Gina Schumacher mit freudigen Neuigkeiten

Gina Schumacher trug ein weißes Kleid mit Tattoo-Spitze im Bohostil, ihr ein Jahr älterer Bräutigam einen schwarzen Anzug mit weißen Streifen und dazu eine graue Krawatte. Ein Foto zeigte das Paar glücklich lachend umgeben von Blumen und Hochzeitsgästen. Bethke hat einen Arm um Schumachers Taille gelegt, mit der anderen Hand hält er ihre Hand. Auf Instagram teilte die Braut ein Foto von sich in den Armen ihres Partners und schrieb: "Forever yes to you, yes to forever", was in etwa bedeutet: "Für immer Ja zu dir, Ja zu für immer."