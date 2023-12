Royales Stil-Duell: Victorias Robe spaltet Gemüter, Kate fordert Meghan heraus

Das britische Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate traf am Donnerstag auf die Kollegen aus Schweden, denn Kronprinzessin Victoria und Ehemann Daniel befinden sich derzeit auf einem mehrtägigen Besuch im Vereinigten Königreich. Nach einem Empfang in Windsor besuchten die beiden Paare am Abend ein Benefizkonzert in der Royal Albert Hall. Im Rahmen der alljährlichen Royal Variety Performance trat heuer Musikstar Cher auf, während sich Kate und Victoria ein festliches Stil-Duell lieferten.

Bei Prinzessin Victorias Outfit scheiden sich die Geister

Die schwedische Kronprinzessin, die zu der Gala-Nacht von ihrem Mann Daniel begleitet wurde, trug ein langes schwarzes Kleid mit plüschiger Federstruktur.

➤ Lesen Sie hier mehr: Meghan stößt Kate vom Mode-Thron: Warum Catherine nicht mithalten kann