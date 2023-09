Adelsexpertin: Prinz William "löscht Harry aus seinem Gedächtnis"

Harry weilte letzte Woche aufgrund der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in Deutschland. Am Vorabend seines Geburtstages hatte er der Düsseldorfer Altstadt einen Besuch abgestattet. In einer typischen Traditionsbrauerei tranken die drei Jahre ältere Meghan und er nicht nur Altbier und Wein, sondern ließen sich auch Haxe und Blutwurst schmecken.

Die Invictus Games gingen am Samstag mit einer Abschlussveranstaltung zu Ende. Mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern traten in einer oder mehreren der insgesamt zehn Disziplinen an. Außerdem reisten zu dem einwöchigen Sportfestival mehr als 1.000 Familienangehörige und Betreuende an. Es fand zum ersten Mal in Deutschland statt.