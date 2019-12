Royale Freunde: Mit wem Meghan sich besonders gut verstehen soll

Ihr Schwiegervater, Prinz Charles, soll ihr mittlerweile am meisten ans Herz gewachsen sein. Gegenüber Vanity Fair soll eine Quelle verraten haben, dass die Hochzeit mit Harry 2018 einen Wendepunkt in ihrer Beziehung dargestellte. Ihr Schwiegervater hatte Meghan zum Alter gebracht, nachdem ihr eigener Vater nicht anwesend war. " Charles hat Harry und Meghan so viel Liebe gegeben. Harry wird ewig dankbar sein". Ihre Beziehung sei demnach sehr eng, heißt es.