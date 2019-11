Kate hofft, dass sich Prinz William und Harry wieder versöhnen

Zumindet Kate soll aber darunter leiden, dass William und Harry, die stets ein enges Verhältnis pflegten, sich voneinander entfernen, wie Us Weekly unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet. So soll sie darauf hoffen, dass die Brüder wieder zusammenfinden und die Vergangenheit ruhen lassen.

Die Gründe für die Spannungen sieht Harry in seiner Rolle als Prinz und als Mitglied der königlichen Familie sowie in dem Druck, unter dem seine Familie stehe: "Es passieren unweigerlich Dinge, aber wir sind Brüder. Wir werden immer Brüder sein", so der Herzog von Sussex gegenüber ITV.