Diese Royals haben auf ihrer Hochzeit die Regeln gebrochen

Kate und William

Das zukünftige Königspaar heiratete am 29. April 2011. Millionen verfolgten das Spektakel, das in einem Punkt von der Tradition abwich: Die meisten royalen Brautpaare verabschieden sich nach ihrem großen Tag schnell in den Honeymoon. Nicht so Will und Kate, die ihre Hochzeitsnacht im Buckingham Palace verbracht haben sollen und erst zehn Tage nach der Hochzeit auf die Seychellen flogen.