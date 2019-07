Enthüllt: Liierter Prinz Charles umwarb Barbra Streisand

Prinz Charles lud Streisand zu privatem Dinner

Wie britische Medien aus dem Buch des Streisand-Biografen Christopher Anderson " Barbra - The Way She Is" entnommen haben, soll Charles Poster der Sängerin besessen und sie "mein einziges Pin-Up" genannt haben. Bei einem persönlichen Zusammentreffen bei Charles' USA-Reise im November 1994 habe er um die Gunst von Streisand geworben - neun Monate später soll er die Sängerin angeblich zum privaten Dinner geladen haben.

Damals war der britische Prinz ein vergebener Mann - er war mit Camilla Parker Bowles zusammen, nachdem er sich von Prinzessin Diana getrennt hatte.

Barbra Streisand ist mittlerweile 21 Jahre mit Schauspieler James Brolin (78) verheiratet. Zum Hochzeitstag postete die Sängerin vor einigen Tagen ein gemeinsames Foto auf Instagram.