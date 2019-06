Trump verunglimpft Prinz Charles auf Twitter

Wie wahr: Nicht lange dauerte es, bis die Netzgemeinde auf Basis des Screenshots kreativ wurde.

Unter anderem amüsierte sich die Royal Albert Hall in London - eine der wichtigsten Konzert- und Veranstaltungshallen in Großbritannien - über den Fehler. Sie veröffentlichte auf Twitter eine Foto-Montage, bei der einer der Räume, die nach dem "Prince of Wales" benannt ist, in den "Prince of Whales"-Raum umbenannt wird. Im Zimmer sind auf allen Gemälden Killerwale zu sehen. "Wir haben ein bisschen am Prince of Whales-Raum gearbeitet", lautet der dazugehörige Text.