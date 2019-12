Hart und nicht herzlich: Stefanie Powers schimpft über Herzogin Meghan

Gar nicht nett! " Hart aber herzlich"-Darstellerin Stefanie Powers (77) holte jetzt ordentlich gegen Herzogin Meghan aus. Sie behandle die königliche Familie, als sei diese Teil einer Reality-Show über ihr Leben im Palast, sagte sie zum Beispiel im Interview mit "The Daily Beast". "Ihr Job ist es, Harrys Frau zu sein und nicht, die Dynamik der königlichen Familie zu verändern." Bumm, das sitzt!

Und sie meinte auch, dass jeder, aus der königlichen Familie, der sich danebenbenehme, das Überleben der britischen Monarchie verkürze. Außerdem sei die Herzogin "ganz offensichtlich keine gute" Schauspielerin.

Grace Kelly, die einst Fürst Rainier III. von Monaco ehelichte, sei hingegen eine Hollywood-Prinzessin gewesen. Meghan dagegen lediglich "eine Kleindarstellerin in einer unbedeutenden TV-Serie". Damit spielte Powers auf die Anwaltsserie "Suits" an, in der Meghan vor ihrem royalen Leben eine Rolle hatte.