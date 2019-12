Herzogin Kate: Seltener Auftritt mit ganz besonderer Schärpe

Es waren Accessoires, die Kate nur äußerst selten und für ganz besondere Anlässe hervorholt. Am Mittwoch fand im Buckingham Palast in London der Empfang des diplomatischen Corps statt, zu dem neben über 1.000 geladenen Gästen auch die Herzogin von Cambridge kam.

Große Ehre

Für diesen Abend holte die 37-Jährige einige ihrer außergewöhnlichsten Stücke hervor. Zur bodenlangen Samtrobe in Navyblau von ihrem Lieblingsmodehaus Alexander McQueen setzte Kate ihre Lieblingstiara auf. Die Cambridge Lover's Knot Tiara wurde vor über 100 Jahren von Queen Mary in Auftrag gegeben. 1953 wurde sie an Queen Elizabeth vererbt, die das hochkarätige Stück dann an Prinzessin Diana auf Lebenszeit verlieh. Dazu trug sie ein Diamantcollier aus dem Besitz der Queen.