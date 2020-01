Royal-Biografin: Prinz Harry will "The Crown" stoppen

Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen mit den Medien auf Kriegsfuß. Das scheint nicht nur britische Boulevardzeitungen und Paparrazzi zu betreffen, sondern auch Streamingdienste. Der 35-Jährige hat laut seiner Biografin Angela Levin (" Harry - Gespräche mit einem Prinzen") jedenfalls keine Lust, sein fiktionalisiertes Selbst bald auf Netflix zu bewundern.

Die Serie "The Crown" ist eines der Aushängeschilder des Serien-Giganten. In der dritten Staffel geht es um das Leben im Buckingham Palast, in dessen Zentrum Königin Elizabeth II steht, die erst von Claire Foy und nun von Oscarpreisträgerin Olivia Colman gespielt wird. Die Handlung setzt 1947 an und hat sich aktuell bis Mitte der 1970er vorgearbeitet.