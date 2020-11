Royal-Autorin: Prinz Philip drängte Charles mit Ultimatum zur Ehe

Prinz Charles und sein Ehedrama mit Prinzessin Diana hatte die britische Monarchie einst in eine der schwersten Krisen der Moderne gestürzt. Am 28. August 1996 wurde das einstige Traumpaar geschieden - die ganz große Katastrophe sollte erst noch kommen. Hässlich, brutal und reichlich geschmacklos war der Ehekrieg seinerzeit - dank der britischen Yellow Press wurde er zum globalen Medienevent. Da gab es freimütige Interviews über Ehebruch mit einem Reitlehrer, abgehörte Telefongespräche, von "Camilla-Gate" war die Rede, von einer jahrelangen heimlichen Affäre des Thronfolgers. Die Frage dieser Tage war: Kann so jemand König werden?