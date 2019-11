Robbie Williams: "Meine Frau hat mich mit Weihnachten angesteckt"

Er selbst hört zu Weihnachten am liebsten aber die alten Klassiker: "Die sind wie Zeitmaschinen. Das ist so, wie wenn man ein bestimmtes Aftershave riecht, das man seit den 90er Jahren nicht mehr gerochen hat. Es versetzt einen zurück in eine Zeit, von der man sich nicht sicher ist, ob man sie wirklich erinnert, aber man weiß, dass da etwas Tolles passiert ist. Und so ist es auch mit diesen Weihnachtsliedern, die von 1920 bis 1990 rausgekommen sind. Danach gab es nicht mehr viele, glaube ich, jedenfalls keine, die man immer wieder hört.

Über Robbie Williams

Robbie Williams wurde 1974 als Robert Peter Williams im englischen Stoke-on-Trent geboren. Nach seiner Zeit in der Boygroup Take That ("Never Forget") begann er erfolgreich eine Solokarriere. Zu seinen Hits zählen "Let Me Entertain You", "Feel" und "Millennium". Seit 2010 ist er mit der US-Schauspielerin Ayda Field verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.