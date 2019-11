Robbie Williams besitzt seit 2006 kein Handy mehr

Unglaublich, aber wahr: "Angels"-Sänger Robbie Williams (45) besitzt seit 13 Jahren kein Handy mehr. Dem Content auf seinen verschiedenen Social Media Profilen tut das allerdings keinen Abbruch, das Posten hat er schlicht an seine Mitarbeiter ausgelagert, verriet der 45-Jährige in der Fußball-Talkshow "Back of the Net".

Keine Passwörter

Aber wie kommt der Sänger in einer vermehrt digitalen Welt ohne Handy klar? "Ich bin immer am Computer, habe immer W-Lan. Ich bin mein Handy losgeworden, weil ich es einfach nicht mag", erklärte Williams. Nicht mal die Passwörter zu seinem Instagram- oder Twitteraccount würde er kennen. "Ich habe kein Passwort für irgendetwas, sonst wäre meine Karriere vorbei. Ich sage mehreren Leuten, was sie dort posten sollen, und dann wird das überprüft."