Reise geplant: Meghans Vater möchte Prinz Charles treffen

Besonders Prinz Charles will der Schwiegervater von Prinz Harry bei seinem Besuch in Großbritannien sehen. Er wolle ihm unter anderem dafür danken, dass er seine Tochter 2018 bei ihrer Hochzeit zum Altar gebracht hatte. Aus gesundheitlichen Gründen war es Thomas Markle damals angeblich nicht möglich, bei Meghans und Harrys Hochzeit dabei zu sein. "Ich würde mich gerne mit Prinz Charles treffen und ihm dafür danken, dass er meine Tochter zum Altar geführt hat und auch mit ihm sprechen, weil ich denke, dass wir jetzt viel gemeinsam haben. Wir wurden so ziemlich beide von unseren Kindern sitzen gelassen."

Mit seiner Anreise wolle er aber auch der Queen etwas übermitteln: "Ich werde der Königin meinen Respekt erweisen. Und sie wissen lassen, dass meine gesamte Familie die Königin und die Royals respektiert"

"Idiot": Thomas Markle beschimpft Prinz Harry

Besonders viel Respekt hat Meghans Vater aber nicht vor allen Mitgliedern der britischen Königsfamilie - im selben Interview beschimpfte er nämlich Prinz Harry, da dieser sich aus Sicherheitsgründen weigerte, nach England zu reisen, nachdem man diesem Personenschutz für sich und seine Familie aufgrund seines Rücktrittes von seinen royalen Pflichten verwehrt hatte: "Ich finde das lächerlich. Er weiß doch, wie viel Sicherheitspersonal er dort haben wird. Er ist absolut sicher in dieser Situation. Ich verstehe nicht, was er da sagt. Ich habe so wenig Respekt für diesen Mann. Ich finde, er ist ein Idiot!"