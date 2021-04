Rami Malek und Rachel Bilson konnten Instagram-Streit beilegen

Verhängnisvoller Schnappschuss

Doch was war geschehen? Die Freundschaft der beiden sollte offenbar kurz ins Schwanken geraten, nachdem Bilson Anfang 2019 ein altes Foto von sich und Malek im letzten gemeinsamen Jahr an der Notre Dame High School in Kalifornien gepostet hatte.

Im März enthüllte sie, dass Malek sie daraufhin angeschrieben und gebeten hatte, den Schnappschuss zu entfernen - quasi ohne Widerrede. "Es gab kein 'Hey! Wie geht es dir?', sondern es war direkt: 'Ich würde es wirklich begrüßen, wenn du es löscht. Ich bin eine wirklich private Person'", erinnerte sich Bilson im "Armchair Expert"-Podcast. Sie sei in Panik geraten, als sie Maleks Nachricht sah. Seinen Wunsch respektierte sie.

Das Erlebnis sei jedoch einschneidend für sie gewesen, erzählt Bilson nun. "Ich musste an diesem Tag zur Therapie gehen. Ich sagte: 'Ich habe Angst. Ich wollte nicht, dass es auf diese Weise an die Öffentlichkeit gelangt. Ich fühle mich so schlecht. Oh mein Gott. Rami wird denken, dass ich es wieder tun werde.'" Mittlerweile hätten sich die beiden aber ausgesprochen und Verständnis füreinander.