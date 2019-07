Rami Malek hatte Zweifel an Rolle als James-Bond-Bösewicht

In der 25. Folge der Geheimdienstserie spielt Malek den Gegenspieler von James Bond, der zum letzten Mal von Daniel Craig verkörpert wird. Einige Szenen des neuen "James-Bond"-Films habe er bereits gedreht, sagte Malek in New York, allerdings ohne Craig. Der Film soll im kommenden April in den Kinos anlaufen.

Malek erklärte, er nehme seine Rolle nicht auf die leichte Schulter: "Ich meine, mit Bond sind wir alle aufgewachsen", sagte er.