Film-Produktionen: Die Geldmaschine hinter Bond

Dagegen waren die 1,4 Millionen Euro, mit denen James Bond und Spectre nach Österreich gelockt wurden, Peanuts. „In Marokko sind 20 Millionen Euro geflossen“, weiß Werner Müller vom Fachverband der Film- und Musikindustrie in der WKÖ. Eine Filmcrew vor Ort bringt Jobs und Geld, so die Rechnung der Fördergeld-Verteiler. Bond-Darsteller Daniel Craig steht schließlich nicht alleine im Söldener Schnee, wenn er dreht. „Zu Spitzenzeiten waren bis zu 700 Leute am Gletscher“, weiß Köck. Zusätzlich bringen die Bilder einen Werbewert und bestenfalls auch Set-Jet-Touristen, also Gäste, die zu Filmschauplätzen jetten. So soll das neue 007-Museum am Gaislachkogel (auf über 3000 Höhenmetern) die Tür zum asiatischen Sommergast öffnen, hoffen Söldener Touristiker. Schließlich pilgern rund um den Globus geschätzte 80 Millionen Touristen zu Filmschauplätzen, unter ihnen immer mehr Chinesen.

Das ändert aber nichts daran, dass sich das Wachstum längst abseits der klassischen Kino- und TV-Welt abspielt. Auf der Überholspur sind Streaming-Dienste wie Amazon Prime und Netflix, die Milliarden in ihre Eigenproduktionen stecken. Auch, um sich gegen neue Konkurrenten wie Disney, Warner und Apple zu wappnen.

Währenddessen hat der britische Sänger Ed Sheeran das Video zu seinem Hit „Perfekt“ in Hintertux gedreht. So weit, so uninteressant. Wären da nicht die 1,9 Milliarden Klicks auf YouTube, die den Clip unter die Top-40 der meistgespielten Videos der Welt gehievt haben. Die knapp 28 Millionen Instagram-Follower von Sheeran sind obendrein vor allem junge Leute, bei denen ein Österreich Urlaub sonst oft ein eher verstaubtes Image hat.