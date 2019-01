Rami Malek verdankt seinen Karrierestart einer Pizza-Zutat

Die Casting-Chefin verschaffte Malek noch am selben Tag seinen ersten Autritt in einer "Gilmore Girls"-Folge. Der Schauspieler war schließlich 2004 in der Folge "Der Glöckner von Stars Hollow" als Mitglied von Lane Kims Bibelgruppe zu sehen. Drei Sätze durfte er dort sagen.

Ein durchaus ungewöhnlicher Auftakt zu einer erfolgreichen Karriere.