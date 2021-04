"Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik: Was die Arbeit mit Jim Parsons so besonders machte

Bialik: Emotional aber nicht sentimental

Gegenüber dem Promi-Portal Us Weekly verriet Bialik, warum die Zusammenarbeit so gut geklappt hat. "Jim und ich hatten viele schöne Momente zusammen am Set und ich denke, einer der Gründe (...) war, dass wir beide nicht übermäßig sentimental sind. Was sehr hilfreich ist", so die 45-Jährige. "Es hat uns für unser Schauspiel und auch für die Art und Weise, wie wir das Ende eines gmeinsamen Jahrzehnts verarbeiteten geholfen." Die letzten Szenen zu filmen, sei dennoch "sehr, sehr emotional" gewesen.