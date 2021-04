Innig: Prinz William und Kate veröffentlichen neue Fotos zum 10. Hochzeitstag

William und Catherine hatten sich am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey das Jawort gegeben - vor den Augen Hunderter Millionen an den Fernsehschirmen in aller Welt. Die Trauung mit viel Pomp wurde international als "Hochzeit des Jahrzehnts" gefeiert. Zur Rosenhochzeit veröffentlichte das Paar gleich zwei neue Fotos - versehen mit den Worten "Zehn Jahre" und Braut- und Bräutigam-Emojis.