Queen unter Druck: Muss sie Prinz Harry nun ganz entmachten?

Dass Prinz Harry diesen nun verlängert, ermögliche es ihm auch weiterhin, Queen Elizabeth II. im Fall der Fälle als Staatsrat zu vertreten - obwohl er dauerhaft in Kalifornien wohnt. Eine Adresse in Großbritannien ist Voraussetzung für diese Rolle, auch wenn sich der Staatsrat im Ausland aufhalten darf, so The Telegraph. Harry bleibe demnach "Counsellor of State" und habe vor, seinen Wohnsitz in England zu behalten, hieß es zuletzt.

Doch das könnte sich schon bald ändern.