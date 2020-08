Queen-Tochter Anne wird 70: Palast veröffentlicht neue Fotos

Auf einem dritten Foto sieht man sie ganz locker in einer karierten Bluse vor einem mächtigen Baum, neben ihr ein Spazierstock. Anne gilt als eines der fleißigsten Mitglieder der britischen Royals. Unter anderem engagiert sie sich als Präsidentin des Kinderhilfswerks Save the Children. Anne ist in zweiter Ehe verheiratet mit Timothy Laurence (65), einem Marineoffizier. Aus ihrer ersten Ehe hat sie zwei Kinder, Zara Phillips (41) und Peter Mark Phillips (43).