Retter von Prinzessin Anne versteigerte Auszeichnung für 50.000 Pfund

Am 20. März 1974 hatte ein Mann namens Ian Bell versucht, die damals 23-jährige Prinzessin Anne zu entführen. Er schoss in der Nähe des Buckingham-Palasts in London auf ihren Wagen, stellte sich diesem in den Weg und versuchte, Prinzessin Anne herauszuzerren. Russell, der damals für eine Reinigungsfirma arbeitete und auf dem Heimweg war, setzte Bell mit zwei Schlägen gegen den Kopf außer Gefecht.

Anne und ihr damaliger Mann Mark Phillips überstanden den Angriff unversehrt. Ihr Leibwächter, ihr Fahrer, ein Polizist und ein Journalist wurden durch Bells Schüsse verletzt. Ein Gericht ordnete später Bells Unterbringung in der Psychiatrie an.

Als Königin Elizabeth II. Russell damals die George-Medaille überreichte, sagte sie: "Die Medaille ist von der Queen, aber ich möchte Ihnen als Annes Mutter danken."