Wann und wie wird Prinz Charles König, wenn die Queen stirbt?

Aber: Er muss zuvor vom Staatenbund als Oberhaupt akzeptiert werden. Queen Elizabeth II hat 2018 verkündet, sich Charles als Nachfolger zu wünschen und die Regierungschefs haben dem auch zugestimmt. Sollte die Queen eines Tages nicht mehr sein, ist Charles also ab sofort und ohne Umwege neuer König und Oberhaupt der 53 Commonwealth-Länder. Charles muss so auch nicht mehr als König "ernannt" werden, auch wenn es nach dem Wechsel eine Reihe an Formalitäten abzuarbeiten geben wird.

Die Krönung eines neuen Königs findet traditionellerweise nie sofort, sondern einige Monate nach dem Tod des verstorbenen Vorgängers statt.