Queen "müde und erschöpft": Elizabeth II. bricht mit jahrhundertealter Tradition

In dem Videogespräch unterhielt sich das Staatsoberhaupt auch mit medizinischem Personal der neuen "Queen Elizabeth Unit" im Royal London Hospital, dessen Schirmherrin die Königin ist. Die Station zur Behandlung von Covid-Patienten mit 155 Betten wurde in nur fünf Wochen ausgebaut. "Es ist sehr interessant, nicht wahr - wenn es um etwas sehr Wichtiges geht, wie alle zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen - wunderbar, nicht wahr?", sagte die Queen.

Queen bricht erstmals mit royaler Oster-Tradition

Die Auftritte der britischen Monarchin wurden seit ihrer Corona-Infektion seltener. Auch zu Ostern wird sie sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen, wie der Palast am Freitag bekanntgab. Sie wird nicht an der traditionellen Gründonnerstag-Zeremonie "The Royal Maundy" teilnehmen und die Veranstaltung in der St. George's Chapel in Windsor am 14. April verpassen.

Damit bricht Elizabeth II. erstmals mit einer Jahrhunderte alten Tradition. Laut Guardian ist es es erste Mal in ihrer Amtszeit, dass die Monarchin bei der Gründonnerstagszeremonie fehlt, die eine Woche vor dem 96. Geburtstag der Königin am 21. April stattfindet.