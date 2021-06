Sollten Meghan und Harry im kommenden Jahr tatsächlich am Thron-Jubiläum der Königin teilnehmen, könnte dies ihr erster gemeinsamer Besuch mit ihren Kindern in Großbritannien seit dem Megxit werden.

Aktuell befidet sich Prinz Harry in Großbritannien, während seine Frau Meghan mit den beiden Kindern Archie und ihrer neugeborenen Tochter Lilibet Diana in Kalifornien geblieben ist. Harry will die Statue der 1997 tödlich verunglückten "Lady Di" am kommenden Donnerstag (1. Juli) gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William auf dem Grundstück des Kensington-Palasts in London enthüllen. Wegen der Corona-Krise wurde der Termin mehrfach verschoben - nun fällt er auf den 60. Geburtstag der Ex-Frau von Thronfolger Prinz Charles.