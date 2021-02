Brisante Enthüllung könnte Queen Elizabeth in Erklärungsnot bringen

Die im Nationalarchiv ausgegrabenen Dokumente deuten darauf hin, dass die Möglichkeit gegeben war, dass die Beteiligungen Ihrer Majestät im November 1973 hätten aufgedeckt werden können, als der Gesetzesentwurf für Unternehmen in Vorbereitung war. Geoffrey Howe, damals Handels- und Industrieminister und später Kanzler und Außenminister unter Margaret Thatcher, soll an der Änderung Entwurfs beteiligt gewesen sein, der angeblich die Königin schützen sollte. Der 2015 verstorbene Howe soll eine von der Bank of England und Beamten beschlossene Bestimmung erlassen haben, um die Identität ausländischer Staats- und Regierungschefs zu schützen, die in Großbritannien investieren. Später schrieb er, dass er "diese Lösung mit den Rechtsberatern der Königin besprach".