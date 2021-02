Fluch oder Segen? Prinz George wird - anders als geplant - vielleicht niemals König

Der britische Prinz George ist der Dritte in der Thronfolge - nach Opa Prinz Charles und Papa William. Damit wird es vermutlich noch viele Jahrzehnte dauern, bis der Siebenjährige tatsächlich König wird. Der Autor ("The Last Queen: How Queen Elizabeth II Saved the Monarchy") und Royal-Experte Clive Irving schließt aber nicht aus, dass ein gänzlich anderes Szenario eintritt. Er meint, dass die Monarchie vollständig abgeschafft werden könnte, bevor George den Thron besteigen kann. Gegenüber Express.co.uk sagt er: "Bevor man einschätzen kann, wie William und George sich später schlagen werden, muss man abwarten, wie die Monarchie mit König Charles aussehen wird und ob sie unter ihm überleben kann."

Krempelt Charles die Monarchie um?

Viele fänden das System ohnehin nicht mehr zeitgemäß. "Umfragen zeigen, dass jüngere Briten die Monarchie nicht für relevant halten." Trotzdem sieht Irving auch Potenzial: "Eine reduzierte Monarchie - weniger Paläste, keine Schmarotzer und moderne Familienoberhäupter - könnte einen Neustart bewirken, aber das ist derzeit nicht zu beurteilen", meint er.