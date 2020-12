Lieblingsspeise ausgeplaudert: Das isst Prinz George am liebsten

Als Mitglied der britischen Königsfamilie muss Prinz George in Sachen Kulinarik bestimmt auf keine Leckereien verzichten. In Sachen Lieblingsspeise mag es George aber eher einfach. Ein Londoner Starkoch verriet nun im Rahmen einer Charity-Veranstaltung, was bei dem Dritte in der britischen Thronfolge am liebsten auf den Teller kommt.

Prinz George schwört auf italienischen Klassiker

Anlässlich eines Gesprächs mit der britischen Wohltätigkeitsorganisation "Centrepoint", die obdachlose Jugendliche unterstützt, plauderte Starkoch Aldo Zilli über die kulinarischen Vorlieben des Mini-Royals.

Laut Zilli ist der Siebenjährite ein Fan von italienischer Küche. Am liebsten Esse der älteste Spross von Prinz William und Herzogin Kate Spaghetti Carbonara.