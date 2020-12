Eton-College: Skandal um Williams und Harrys ehemalige Elite-Schule

Sowohl Prinz William als auch sein Bruder Harry sind auf dem Eton-College in Berkshire zur Schule gegangen. William besuchte von 1995 bis 2000 das elitäre College, wo er den Schulabschluss in den Fächern Geographie, Biologie und Kunstgeschichte ablegte. Auch Harry ging in Eton zur Schule. Der Herzog von Sussex machte seinen Schulabschluss im Jahr 2003. Er maturierte in Kunst und Geografie. Und auch der britische Premierminister Boris Johnson besuchte die renommierte Privatschule.

Skandal um Williams und Harrys ehemalige Elite-Schule

Nun sieht sich die ehemalige Schule der beiden Royals mit einem Sexismus-Skandal konfrontiert. Der Grund: Ein Englisch-Lehrer namens Will Knowland wollte in einer seiner Stunden seine Schüler zum Thema "aufkommende radikale feministische Orthodoxie" belehren.

Die Schule verbot den Vortag, woraufhin Will Knowland diesen auf Youtube veröffentlichte. Nachdem er insgesamt sechs Mal aufgefordert wurde, den Vortrag von Yotube zu entfernen, wurde der Lehrer laut Daily Mail schließlich entlassen.