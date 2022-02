Purer Luxus: David Beckham genießt das Leben auf seiner neuen Mega-Jacht

Letztes Jahr wurde bekannt, dass sich David Beckham eine neue Super-Jacht um 5 Millionen Pfund (etwa 5,9 Millionen Euro) gönnte. Seither wurde er immer wieder auf dem Prachtteil gesichtet. Auch am Freitag lebte der Fußball-Profi das Leben des Luxus, als er während einer gemütlichen Kreuzfahrt in Miami die Füße hochlegte und an einem Roséwein nippte.

David Beckham erfreut sich an seiner neuen Luxus-Jacht

Beckham benannte sein Schiff stolz "Seven", nach seiner Trikotnummer, die er sechs Jahre lang trug, als er für Manchester United und bei internationalen Spielen für England spielte. Das Boot bietet Platz für bis zu zehn Gäste in fünf Kabinen, mit vier Besatzungsmitgliedern an Bord, die bereit sind, alle Wünsche der Beckhams und ihren Gästen zu erfüllen.