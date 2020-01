Prozessbeginn: Weinstein zog Zorn des Richters auf sich

Weinstein waren am Montag - dem Tag des Prozessbeginns in New York - in Los Angeles formal eine Vergewaltigung und ein sexueller Angriff zur Last gelegt worden. Anwalt Aidala erklärte, dies werde die New Yorker Geschworenen beeinflussen.

Richter Burke betonte aber, jeder Angeklagte gelte bis zu einer Verurteilung als unschuldig. Dies werde auch den Geschworenen im New Yorker Prozess erklärt. Burke schloss inzwischen nicht aus, dass der Fragebogen an die potenziellen Geschworenen um Fragen zu den Fällen in Los Angeles erweitert werden könnte.

Auswahl der Geschworenen-Jury hat begonnen

Am Dienstag stand in New York der Beginn der Vorauswahl der Geschworenen an. Das Auswahlverfahren könnte sich über zwei Wochen ziehen. Burke hofft, am 22. Jänner mit den Eröffnungsplädoyers beginnen zu können.

Den Zorn des Richters zog sich Weinstein am Dienstag damit zu, dass er im Gerichtssaal sein Handy in der Hand hielt. "Das war an jedem Tag im Gericht ein Problem", sagte Burke. "Wollen Sie wirklich so für den Rest ihres Lebens im Gefängnis landen, indem Sie in Verletzung einer Gerichtsanordnung Textbotschaften verschicken?"