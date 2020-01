Causa Weinstein: Einstigem Hollywood-"Gott" droht lebenslange Haft

Jahrzehntelang war Harvey Weinstein einer der mächtigsten Männer Hollywoods. Doch Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen dutzende Frauen haben zum tiefen Fall des "Pulp Fiction"-Produzenten geführt. Weinstein, den Schauspielerin Meryl Streep einmal als "Gott" bezeichnete, ist jetzt ein geächteter Mann. Am Montag beginnt in New York der Prozess gegen den 67-Jährigen wegen Sexualverbrechen.

Mehr als 80 Frauen haben Weinstein - eins einflussreicher Studio-Boss, Garant für Kinoerfolge und Oscars, Herr über Karrieren und scheinbar unantastbar - jahrzehntelanges sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen, darunter bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow und Rosanna Arquette. Die Vorwürfe traten im Herbst 2017 die weltweite #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt an Frauen los.

Viele Fälle bereits verjährt

Bei dem New Yorker Prozess, der mit der Auswahl der Geschworenen beginnt, geht es aber nur um zwei Fälle: Die frühere Produktionsassistentin Mimi Haleyi wirft dem Gründer des Miramax-Filmstudios vor, ihr 2006 in seiner New Yorker Wohnung Oralsex aufgezwungen zu haben. Eine anonyme Frau beschuldigt Weinstein zudem, sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.