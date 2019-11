"Sopranos"-Schauspielerin als Zeugin im Weinstein-Prozess zugelassen

Laut den Gerichtsdokumenten soll nun eine weitere Zeugin im Prozess zugelassen werden. Dabei handelt es sich Medienberichten zufolge um die aus der US-Fernsehserie "Die Sopranos" bekannte Annabella Sciorra. Die 59-Jährige war eine der ersten Frauen, die Weinstein öffentlich beschuldigt hatten - und dadurch die #MeToo Debatten beförderte. Sie gibt an, 1993 in ihrem Haus in Manhattan von dem Produzenten vergewaltigt worden zu sein. Ihr Fall ist zwar verjährt, doch will die Staatsanwaltschaft mit Sciorras Zeugenaussage ihre Anklage untermauern.