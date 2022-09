Protokoll-Bruch: Palast muss sich für Prinzessin Kates Aussage rechtfertigen

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II sind William und Kate zu Prinz und Prinzessin von Wales aufgestiegen. Mit dem neuen Titel geht aber auch ein Stück weit mehr Verantwortung einher.

Kate betrat in Wales politisches Terrain

Am Dienstag, dem 27. September, hat das Ehepaar erstmals seit sie die neuen Titel tragen, Wales besucht. Hier unterhielten sie sich unter anderem mit Freiwilligen und Gemeindemitgliedern in der St. Thomas Church, die in den vergangenen zwei Jahren in ein Gemeindezentrum für Obdachlose verwandelt wurde. Die Einrichtung umfasst Lebensmittelhilfe, Einrichtungen für Obdachlose sowie ein gemeinnütziges Café und eine Gemeinschaftsküche.

Während des Gesprächs soll Catherine Berichten zufolge auf die wachsende Bedeutung von Gemeindediensten gekommen sein.