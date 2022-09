Wales-Besuch: William und Kate kehren an einen für sie speziellen Ort zurück

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II haben William und Kate die Titel Prinz und Prinzessin von Wales erhalten. Am Dienstag machte sich das Paar zum ersten Mal in ihrer neuen Funktion auf in den westlichen britischen Landesteil. Sie wollten Wales "so schnell wie möglich" besuchen und ihre vertrauensvolle Beziehung mit den Walisern vertiefen, hatte das Paar zuvor angekündigt, nachdem König Charles II ihnen die neuen Titel verliehen hatte. Zuletzt waren William und Kate rund um das 70-jährige Thronjubiläum der Queen in Wales, das im Juni gefeiert wurde.

William und Kate besuchen Wales

Kate entschied sich für einen L.K. Bennett-Mantel in Rot, als sie und ihr Mann erstmals als Prinz und Prinzessin von Wales nach Wales zurückkehrten. Zu dem knalligen Mantel trug Catherine eine hoch taillierte, schwarze Hose und ein passendes schwarzes Top. Der Daily Mail zufolge rundete die dreifache Mutter ihr Ensemble mit 79 Pfund (ca. 88 Euro) teuren "Alia Hoops“" der walisischen Marke Spells of Love aus 18 Karat recyceltem Gold ab.