Charles: Meghans und Harrys Kinder sollen Titel nur unter einer Bedingung bekommen

Mit dem Ableben der Monarchin und den Änderungen in der Thronfolge stünde den beiden Sussex-Kindern der Titel HRH -also - "His/ Her Royal Highness" zu. Der Titel gebührt Kindern des Monarchen, den Kindern von Söhnen des Monarchen und den Kindern des ältesten Sohns des Prince of Wales. Nachdem Charles III König geworden ist, haben Archie und Lilibet Anspruch auf den Titel. Auch einen Prinz- und Prinzessinnentitel könnten die beiden erhalten. Voraussetzung dafür ist aber, dass König Charles III dem zustimmt. Was bisher nicht erfolgt ist.

Während Harrys und Meghans Aufenthalt in Großbritannien anlässlich des Queen-Begräbnisses soll es zwischen dem Ehepaar Sussex und Charles hinter den Palastmauern zu Diskussionen darüber gekommen sein, warum dies noch nicht geschehen ist - ohne zu einem Ergebnis zu gelangen. Auf der offiziellen Homepage des britischen Königshauses werden Harrys und Meghans Kinder immer noch mit den Titeln Master und Miss angeführt.