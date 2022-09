Trauerperiode um Queen beendet: Palast läutet neue Ära mit besonderem Foto ein

Die Flaggen auf den Palästen wehen wieder auf vollmast, die Royals sind wieder unterwegs: Die Trauerphase für die gestorbene Queen Elizabeth II. ist nun auch im britischen Königshaus offiziell beendet. Am Dienstag kehrte in den royalen Residenzen wieder der Alltag ein. Die nationale Staatstrauer nach dem Tod der Queen endete bereits vor einer Woche.

Die Royal Family hängte eine weitere Trauerwoche an, in der König Charles III. und seine Kinder und Enkel mehr Ruhe und Zeit für private Trauer hatten. Charles, der aktuell noch in Schottland ist, hatte lediglich am Donnerstag mit dem neuen Finanzminister Kwasi Kwarteng telefoniert, bevor dieser am Freitag seine umstrittenen Haushaltspläne vorstellte. Die Queen war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben.

Royale Trauerphase für die Queen endet

"Die Zeit der königlichen Trauer nach dem Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth ist nun zu Ende" - mit diesen Worten teilte der britische Palast auf seinem offiziellen Twitter-Account am Dienstag, dem 27. September mit, dass die Trauerperiode um die Queen Elizabeth III beendet ist. Man werde aber auch weiterhin "an das Leben und Werk von Königin Elizabeth erinnern". Der Account werde künftig aber vermehrt "die Arbeit des Königs, der Gemahlin der Königin und anderer Mitglieder der königlichen Familie widerspiegeln." Dem Beitrag wurde ein Schwarz-Weiß-Foto von Elizabeth II in jungen Jahren hinzugefügt.