Promispross Brooklyn Beckham soll unerwarteten Karriere-Schritt planen

Brooklyn Beckham, der älteste Sohn von David und Victoria Beckham, soll Berichten zufolge dabei sein, Gespräche über einen möglichen Vertrag für eine Online-Kochserie zu führen. Laut Daily Mail könnte es demnach schon bald eine von dem Nachwuchsfotografen geleitete Kochshow auf Youtube und Facebook zu sehen geben.

Koch-Show mit Brooklyn Beckham in Planung?

Der 22-Jährige hat seine Follower kürzlich begeistert, als er sich auf Instagram in einer Reihe von Videos beim Zubereiten diverser Köstlichkeiten in der Küche zeigte. Nun heißt es, der Promispross könnte sein Hobby schon bald zu Geld machen. Berichten zufolge soll Brooklyn von Digital-Talent-Experten Kai Gayoso entdeckt worden sein. Nun soll eine eigene Kochshow mit dem Beckham-Sohn in Planung sein.