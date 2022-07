Prominente Gäste bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele

Obwohl mit dem „Jedermann“ schon vor über einer Woche die erste Vorstellung der Salzburger Festspiele über die Bühne ging, wurden diese erst am Dienstag offiziell eröffnet. Begleitet von Pfiffen und Buh-Rufen zahlreicher Demonstranten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen fand bei der Eröffnung einmal mehr klare Worte zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine (siehe hier).

Da Lars Eidinger und Verena Altenberger am Abend nicht auf der „Jedermann“-Bühne am Salzburger Domplatz stehen mussten, konnten sie ganz entspannt die Eröffnung in der Felsenreitschule genießen. Immerhin ist es für die beiden ja das letzte Jahr in ihren jeweiligen Rollen. Einer, der immer wieder als der nächste „Jedermann“ gehandelt wird, war auch dabei.