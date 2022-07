Salzburger Festspiele eröffnet: Viele Töne gegen "Eintönigkeit des Krieges"

"Zeit, das System zu ändern"

"Die zynische Erwiderung, wer von uns habe schon saubere Hände, darf nicht gelten", sagte Trojanow und forderte ein weiter führendes Umdenken: "Wenn Wohlstand nur entstehen kann, indem Mitmenschen geknechtet werden und Natur zerstört wird, dann wird es höchste Zeit, das System zu ändern, nicht nur die Sponsoringregeln.“

Trojanow verwies auch auf eine Recherche von Mitarbeitern des inhaftierten Alexei Nawalny, die den Dirigenten Valery Gergiev „als Großgrundgewinnler“ zeige: „Dutzende Immobilien, vor allem in Italien - eine Villa mit 18 Zimmern in einem Golfklub, ein ganzes Kap in Amalfi, dreißig Hektar in Rimini, 800.000 qm in Mailand, ein Palazzo in Venedig und und und. Das Ass im Ärmel dieses Dirigenten ist sein eigener Wohltätigkeitsfonds, an dem er sich nach Belieben bedient, gefördert von den mafiösen Banken seines Landes. Und von der Moskauer Regierung. Vier Milliarden Rubel insgesamt.“

Anstand geopfert

Die Kunst erscheine vor solchem Hintergrund in anderem Licht, so Trojanow: "Nun, da wir das wissen, stellt sich die giftige Frage: Was hören wir, wenn wir seiner gefeierten Interpretation von Le sacre du printemps lauschen? Was wird geopfert, die Jungfräulichkeit oder der Anstand?"

Kunst in ihren vielen Erscheijnungsformen, so Trojanow, stünde aber doch in direkter Opposition zur Kriegstreiberei und zur Eindimensionalität, die Krieg und seine Wegbereiter namens Gier und Nationalismus bedingen. Sie sei "fast nie vom Krieg inspiriert, sondern dem Krieg in mühsamer Weise abgerungen", und während man gegen Fernsehbilder abstumpfe, gäbe es "gegen die Aufschreie der Kunst keine Immunisierung, solange wir noch Gefühle haben." „Desertieren wir also aus der Eintönigkeit des Krieges in die Vieltönigkeit der Kunst", schloss Trojanow.