Salzburger Festspiele trennen sich von nach Kritik von Sponsor Solway

Die Salzburger Festspiele trennen sich im gegenseitigen Einvernehmen von ihrem Sponsor Solway. Im März hatte eine Rechercheplattform schwere Vorwürfe wegen einer Nickelmine in Guatemala erhoben, wo es unter anderem zu Umweltschäden und Menschrechtsverletzungen gekommen sein soll. Da das Schweizer Unternehmen diese bisher nur teilweise ausräumen habe können, werde die Partnerschaft mit sofortiger Wirkung aufgelöst, teilten die Festspiele am Dienstag in einer Aussendung mit.

Solway unterstützt das Festival seit 2017. In diesem Jahr wurde die Produktion von Mozarts „La clemenza di Tito“ (Regisseur Peter Sellars und Dirigent Teodor Currentzis) mitfinanziert. Ab 2018 sponserte Solway das Projekt Creative Fellowship, in dessen Rahmen Jugendlichen aus Guatemala, der Ukraine und Nordmazedonien Zugang zu klassischer Musik ermöglicht wird. So können jährlich zwei Jugendliche pro Land an einem der Operncamps bei den Salzburger Festspielen teilnehmen. Außerdem unterstützte Solway seit 2018 das Jugendprogramm der Salzburger Festspiele, zuletzt mit 150.000 Euro, so die Festspiele auf APA-Anfrage.