Sterben auf dem Domplatz – aber nicht für jedermann

Bereits 1925 gab es die erste Hörfunkaufzeichnung aus Salzburg, ab 1958 TV-Übertragungen. „Diese sind für uns kein finanzieller Faktor in dem Sinne, dass wir damit Geld verdienen. Sondern es ist für uns unglaublich wichtig, dass die Festspiele in die Welt hinausgetragen werden“, sagt Florian Wiegand von den Salzburger Festspielen, es gehe auch um Kundenbindung und -generierung.

Diesen Sommer werden insgesamt acht audiovisuelle Medienproduktionen mit Medienpartner Unitel realisiert. Enger Partner ist weiterhin der ORF mit drei TV-Produktionen auf ORF 2: „Il trittico“ (13. August, 22 Uhr), „Káťa Kabanová“ (15. August, 10.50 Uhr) und das Konzert der Wiener Philharmoniker mit Andris Nelsons (7. August, 11 Uhr). Auf 3sat sind (erst am 29. Oktober) die Wiener Philharmoniker mit Christian Thielemann zu sehen. Im Radio bringt Ö1 heuer 20 Festspielproduktionen aus Salzburg, fünf davon live.

Den Beginn macht am 30. Juli die Premiere der neuen „Zauberflöte“ in Kinos in Deutschland und Österreich. Am 11. August (20.15 Uhr) ist sie auf ServusTV zu sehen.

Weitere (Streaming-) Partner sind Arte Concert, der Pay-TV-Sender Mezzo sowie die Plattformen medici, CarnegieHall+ und myFidelio.