Priscilla Presley spricht unter Tränen über die letzten Tage von Lisa Marie

Sie war die einzige Tochter von Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley. Am 12. Jänner diesen Jahres verstarb Lisa Marie Presley im Alter von 54 Jahren überraschend an einem Herzstillstand. Wie TMZ zuerst berichtete, wurde sie zunächst bewusstlos von ihrer Haushälterin aufgefunden, nachdem sie zuvor bereits über einen längeren Zeitraum über Bauchschmerzen geklagt hatte. Später wurde bekannt, dass die Presley-Tochter an einem Dünndarmverschluss gestorben ist. Jetzt sprach ihre Mutter, Priscilla Presley, in einem emotionalen TV-Interview über die letzten Momente ihrer Tochter.

Lisa Marie Presley fühlte sich in den Tagen vor ihrem Tod bereits krank

"Es ist, als würde einem ein großer Teil seines Lebens genommen", sagte Priscilla Presley im Gespräch mit Piers Morgan in der Sendung "TalkTV" über den Verlust ihrer Tochter.

