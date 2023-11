Trostpflaster? Spelling inmitten der Scheidung auf Tuchfühlung mit Unbekanntem

In den vergangenen Monaten hatte Tori Spelling mit einer Reihe von privaten, finanziellen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nachdem ihr Noch-Ehemann Dean McDermott die Trennung bekannt gemacht hatte, zog die Millionärs-Tochter mit den fünf gemeinsamen Kindern zunächst in ein Billig-Motel und dann in einen Campingwagen. Mittlerweile hat Spelling für 18.000 US-Dollar im Monat in einem "voll möblierten Miethaus" in der Gegend von Woodland Hills in Los Angeles, wie kürzlich berichtet worden ist.