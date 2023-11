Sophie Turner schmust nach Trennung mit Aristokraten: Alles über ihren Neuen

Im September hatte Sänger Joe Jonas die Scheidung von "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner eingereicht. Im vergangenen Monat wurde berichtet, das Ex-Paar habe in Bezug auf das Sorgerecht für ihre beiden Kinder eine vorübergehende Einigung gefunden. Jetzt wurde Turner mit einem anderen Mann an ihrer Seite in Paris gesichtet.

