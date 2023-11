König Charles wollte Hochzeit mit Camilla angeblich wieder absagen

Queen und Prinz Philip waren nicht anwesend

Nachdem die inzwischen verstorbene Königin Elizabeth II. mitgeteilt hatte, dass sie an der standesamtlichen Trauung nicht teilnehmen werde, hatte auch Prinz Philip gewarnt, er könne sein Kommen "nicht garantieren". Der Vater von Charles hielt sich zunächst in Deutschland auf. Wie die Daily Mail berichtete, hatte er einen regulären Linienflug gebucht und war darauf angewiesen, dass die Maschine pünktlich startet. Ein Sprecher des Buckingham-Palastes sagte: "Der Prinz hat einen prall gefüllten Kalender voller Verpflichtungen und privater Termine."

Der Labour-Abgeordnete Ian Davidson forderte damals gar eine Erklärung dafür, warum Charles und Camilla in Windsor heiraten, statt in Schottland. Eine Heirat auf dem königlichen Anwesen Balmoral wäre für die Steuerzahlenden wesentlich günstiger ausgefallen, weil dort viel weniger Polizei nötig gewesen wäre als in Windsor, sagte Davidson, Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses im Unterhaus. In Schottland hätte es auch keine rechtlichen Probleme wie in England gegeben, weil die Heiratsgesetze dort liberaler sind. Deswegen hatte Charles Schwester Anne ihren zweiten Mann in Schottland geheiratet.