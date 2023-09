Sophie Turner und Joe Jonas: Scheidung wird immer schmutziger

Am 25. September ordnete ein Richter die Schauspielerin und den Sänger an, die Kinder in New York zu behalten, doch Quellen behaupten gegenüber US Weekly, dass ein Ende des anhaltenden Dramas zwischen Jonas und der "Game of Thrones"-Darstellerin möglicherweise nicht so bald in Sicht ist.

Insider: "Keiner wird dem anderen nachgeben"

"Niemand hätte gedacht, dass es zwischen Joe und Sophie so schlimm werden würde", erzählt uns eine Quelle über das Paar, das vier Jahre lang verheiratet war. "Freunde hoffen, dass sie zum Wohle der Kinder erwachsen werden können, aber keiner wird dem anderen nachgeben. Das könnte noch sehr lange so weitergehen."