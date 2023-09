Mode-Expertin: Outfit bei geplantem Staatempfang könnte Kate körperliche Schmerzen bereiten

Tiara-Momente der Prinzessin von Wales sind rar gesät – aber es scheint, als könnte schon bald ein weiterer in Sicht sein. Kürzlich wurde bestätigt, dass König Charles III. den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol im November zu einem Staatsbesuch empfangen wird, wobei voraussichtlich ein Staatsbankett im Buckingham Palace stattfinden wird. Bei diesen Banketten gilt in der Regel ein Dresscode, was bedeutet, dass es den royalen Damen freisteht, Tiaras zu tragen.

Kate zeigt sich gerne mit Lover's Knot-Tiara

So besuchte Kate im vergangenen Jahr das Staatsbankett mit der sogenannten Lover's Knot-Tiara, als Charles südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa zu einem Staatsbesuch empfing. Kate entscheidet sich Adels-Experten zufolge fast immer für dieses besondere Diadem, das auch ihre verstorbene Schwiegermutter, Prinzessin Diana, oft trug.

➤ Lesen Sie hier mehr: Böses Gerücht um Herzogin Meghans plötzlichen Gewichtsverlust